Patiala News: पंजाब में मिशन क्लीन पंजाब अभियान, डॉ. बलबीर सिंह ने किया नेतृत्व
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:34 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:34 PM IST
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पटियाला को फिर से बागों का शहर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत : स्वास्थ्य मंत्री
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब सरकार ने राज्य को साफ-सुथरा बनाने के लिए मिशन क्लीन पंजाब अभियान चलाया है। इसके चौथे दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पटियाला ग्रामीण के त्रिपड़ी में सफाई अभियान का नेतृत्व किया। बीएन खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरहिंद रोड के विद्यार्थियों ने भी इसमें उत्साह से हिस्सा लिया।
डॉ. बलबीर सिंह ने मिशन क्लीन पंजाब को एक सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के लिए लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। मंत्री ने लोगों से अपने घर, आसपास और शहर को साफ रखने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ा है। गंदगी बीमारियों को न्योता देती है जबकि सफाई से स्वस्थता आती है। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग से परहेज करने को कहा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है। इस अवसर पर नगर निगम मेयर कुंदन गोगिया, अतिरिक्त आयुक्त सिमरप्रीत कौर, पंजाब एग्रो फूड ग्रेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बलजिंदर ढिल्लों और जिला मीडिया सचिव गज्जन सिंह भी मौजूद थे।
शिकायत दर्ज करने की सुविधा
डॉ. बलबीर सिंह ने लोगों से कूड़ा, मच्छरों की भरमार, सीवरेज लीकेज या जमा पानी की शिकायत करने को कहा। शिकायत एम-सेवा एप के माध्यम से फोटो सहित दर्ज की जा सकती है। जो एप का उपयोग नहीं कर सकते, वे 8750975975 पर व्हाट्सएप से फोटो और लोकेशन भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब सरकार ने राज्य को साफ-सुथरा बनाने के लिए मिशन क्लीन पंजाब अभियान चलाया है। इसके चौथे दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पटियाला ग्रामीण के त्रिपड़ी में सफाई अभियान का नेतृत्व किया। बीएन खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरहिंद रोड के विद्यार्थियों ने भी इसमें उत्साह से हिस्सा लिया।
डॉ. बलबीर सिंह ने मिशन क्लीन पंजाब को एक सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के लिए लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। मंत्री ने लोगों से अपने घर, आसपास और शहर को साफ रखने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ा है। गंदगी बीमारियों को न्योता देती है जबकि सफाई से स्वस्थता आती है। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग से परहेज करने को कहा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है। इस अवसर पर नगर निगम मेयर कुंदन गोगिया, अतिरिक्त आयुक्त सिमरप्रीत कौर, पंजाब एग्रो फूड ग्रेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बलजिंदर ढिल्लों और जिला मीडिया सचिव गज्जन सिंह भी मौजूद थे।
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शिकायत दर्ज करने की सुविधा
डॉ. बलबीर सिंह ने लोगों से कूड़ा, मच्छरों की भरमार, सीवरेज लीकेज या जमा पानी की शिकायत करने को कहा। शिकायत एम-सेवा एप के माध्यम से फोटो सहित दर्ज की जा सकती है। जो एप का उपयोग नहीं कर सकते, वे 8750975975 पर व्हाट्सएप से फोटो और लोकेशन भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी।
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