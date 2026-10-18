जालंधर में एनआईए की दबिश: न्यू हरदयालपुरा के दो घरों में पहुंची टीम, तीन घंटे तक चली जांच

पंजाब के जालंधर में एनआईए की टीम ने गढ़ा स्थित न्यू हरदयालपुरा इलाके में कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक, टीम शनिवार देर शाम इलाके के दो घरों में पहुंची और करीब तीन घंटे तक वहां रही। थाना-7 पुलिस के अनुसार, टीम 2021 के एक मामले में नोटिस देने आई थी। हालांकि, एनआईए से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने कार्रवाई के संबंध में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की।

एसीपी रैंक के एक अधिकारी के मुताबिक, एनआईए की टीम पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे से जुड़े मामले में नोटिस सर्व करने पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार, टीम ने दोनों घरों में जांच के दौरान कुछ दस्तावेज भी जुटाए। हालांकि, कार्रवाई और दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।बताया जा रहा है कि एनआईए की इस कार्रवाई को पंजाब में वर्ष 2021 के दौरान मिले टिफिन बम और अन्य विस्फोटक सामग्री से जुड़े मामले की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। उस समय जालंधर सहित पंजाब के विभिन्न इलाकों में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की थी।

अमृतसर-जालंधर जीटी रोड पर गांव हंबोवाल के अंडरपास के पास भी बम मिलने की घटना सामने आई थी। न्यू हरदयालपुरा इलाके में पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे के परिवार से जुड़ा घर भी है। रिपोर्टों के मुताबिक, अगस्त 2021 में एनआईए ने यहां कार्रवाई की थी। उस दौरान जसबीर सिंह रोडे के भाई लखबीर सिंह रोडे के बेटे गुरमुख सिंह से टिफिन बम और ग्रेनेड बरामद होने की बात सामने आई थी।



जांच में विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की गई थी। लखबीर सिंह रोडे के पाकिस्तान में रहने और प्रतिबंधित संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के आरोप भी सामने आते रहे हैं। कोरोना काल के दौरान गुरमुख सिंह का एक कथित मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति को मुक्का मारने की घटना दिखाई देने का दावा किया गया था। हालांकि, उस समय भी वीडियो की जगह और घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई थी। फिलहाल, जालंधर में एनआईए की ताजा कार्रवाई को लेकर एजेंसी की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आने का इंतजार है।