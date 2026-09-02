Mohali News: मोहाली में शोरूम पर थार सवार युवकों का हंगामा, 50 हजार रुपये मांगे

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शिकायत के अनुसार, गत दिनों शाम करीब पांच बजे ये युवक शोरूम पहुंचे। इनमें से चार युवक अंदर दाखिल हुए और स्टाफ से ललित कुमार के बारे में पूछने लगे। आरोप है कि युवकों ने ललित को बुलाने या दुकान में तोड़फोड़ और सामान ले जाने की धमकी दी। हंगामे के दौरान उन्होंने तीन एलईडी उठाकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन स्टाफ ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद आरोपी स्टाफ को धमकाते हुए फरार हो गए। जाते समय उन्होंने धमकी दी कि यदि 50 हजार रुपये वापस नहीं किए गए तो जान-माल का नुकसान किया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है।पुराने लेन-देन का विवादसूत्रों के अनुसार, यह मामला किसी पुराने लेन-देन से जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि शोरूम संचालक और युवकों के बीच पहले से पैसों का लेन-देन था। सीसीटीवी फुटेज में युवक 50 हजार रुपये लेने की बात कहते भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, ललित कुमार ने किसी भी पुराने लेन-देन से इन्कार किया है। जांच अधिकारी गुरनाम सिंह ने बताया कि जांच जारी है और आरोपियों की पहचान के बाद ही विवाद की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी।