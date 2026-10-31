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Mohali News: पैसों को लेनदेन में युवक को मारा चाकू, घायल अस्पताल में भर्ती

Sat, 31 Oct 2026 02:11 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:11 AM IST
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Youth stabbed over a financial transaction; the injured man has been admitted to the hospital.
शुक्रवार दोपहर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस बयान दर्ज कर करेगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
जीरकपुर। वीआईपी रोड पर साफ-सफाई का काम करने वाले एक युवक को उसके एक दोस्त ने चाकू मार कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है चाकू घायल के गर्दन में लगा है। घायल युवक को इलाज के लिए डेराबस्सी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। अस्पताल द्वारा घायल की जानकारी जीरकपुर पुलिस को दे दी गई है। अस्पताल पहुंचने से पहले घायल अरशद निवासी गांव नाभा साहिब ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी व साफ-सफाई का काम करके अपना गुजारा चलाता है। उसने बताया कि वीआईपी रोड पर एक शिवा नाम का उसका जानकार जिसके साथ साफ-सफाई का काम करता है। उसने बताया कि उनके बीच पैसों का कुछ लेन-देन था। जिसके चलते शिवा ने शुक्रवार करीब डेढ़ बजे चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान चाकू उसकी गर्दन पर लगा और खून बहता देख वह मौके से भाग गया। इसके बाद उसे एक राहगीर ने डेराबस्सी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया।

कोट्स
अस्पताल से हमें रुका मिला है, वहां अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बयान दर्ज करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। - सुलखन सिंह, जांच अधिकारी थाना जीरकपुर।
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