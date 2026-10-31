Mohali News: पैसों को लेनदेन में युवक को मारा चाकू, घायल अस्पताल में भर्ती

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संवाद न्यूज एजेंसीजीरकपुर। वीआईपी रोड पर साफ-सफाई का काम करने वाले एक युवक को उसके एक दोस्त ने चाकू मार कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है चाकू घायल के गर्दन में लगा है। घायल युवक को इलाज के लिए डेराबस्सी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। अस्पताल द्वारा घायल की जानकारी जीरकपुर पुलिस को दे दी गई है। अस्पताल पहुंचने से पहले घायल अरशद निवासी गांव नाभा साहिब ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी व साफ-सफाई का काम करके अपना गुजारा चलाता है। उसने बताया कि वीआईपी रोड पर एक शिवा नाम का उसका जानकार जिसके साथ साफ-सफाई का काम करता है। उसने बताया कि उनके बीच पैसों का कुछ लेन-देन था। जिसके चलते शिवा ने शुक्रवार करीब डेढ़ बजे चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान चाकू उसकी गर्दन पर लगा और खून बहता देख वह मौके से भाग गया। इसके बाद उसे एक राहगीर ने डेराबस्सी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया।कोट्सअस्पताल से हमें रुका मिला है, वहां अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बयान दर्ज करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। - सुलखन सिंह, जांच अधिकारी थाना जीरकपुर।