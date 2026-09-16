Mohali News: खरड़ में युवक पर रॉड-डंडों से हमला, स्कार्पियो से टक्कर मारी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:12 AM IST
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खरड़। ओमेगा सिटी में एक युवक पर रंजिश के चलते रॉड और डंडों से हमला किया गया। उसे स्कार्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने रजत पंडित और 7-8 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता नवनित कुमार ने बताया कि वह अपने दोस्त के फ्लैट पर था। रात करीब 10.35 बजे कुछ लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने नवनित का पीछा किया। नवनित भागने लगा। स्कार्पियो चालक रजत पंडित और उसके साथियों ने उसे टक्कर मार दी। सड़क पर गिरने के बाद उसकी रॉड और डंडों से पिटाई की गई। उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। घायल नवनित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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शिकायतकर्ता नवनित कुमार ने बताया कि वह अपने दोस्त के फ्लैट पर था। रात करीब 10.35 बजे कुछ लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने नवनित का पीछा किया। नवनित भागने लगा। स्कार्पियो चालक रजत पंडित और उसके साथियों ने उसे टक्कर मार दी। सड़क पर गिरने के बाद उसकी रॉड और डंडों से पिटाई की गई। उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। घायल नवनित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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