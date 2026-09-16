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Mohali News: पुलिस ने विद्यार्थियों को नशे और यातायात के नियमों पर किया जागरूक

Wed, 16 Sep 2026 02:19 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:19 AM IST
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The police raised awareness among students about substance abuse and traffic rules
मोहाली। जिला पुलिस ने 15 सितंबर को बीएसएच आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोहाना में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों, यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। उप कप्तान पुलिस ट्रैफिक करनैल सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा खेलों तथा अन्य सकारात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों को वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखने, लाल बत्ती पार न करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की सलाह दी गई। उन्हें नशे की हालत में वाहन न चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने के लिए भी कहा गया।
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यातायात नियमों का महत्व

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। उन्होंने विद्यार्थियों से एंबुलेंस को रास्ता देने और सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने की अपील की। पुलिस ने विद्यार्थियों को अपने परिवार और दोस्तों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कहा। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल सुनीता गर्ग और अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
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