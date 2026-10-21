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Mohali News: नाकेबंदी के दौरान कट्टे संग युवक गिरफ्तार

Wed, 21 Oct 2026 01:26 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:26 AM IST
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Youth arrested with a country-made firearm during a police blockade
मोहाली। फेज-11 थाना पुलिस ने स्पेशल नाकेबंदी के दौरान एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव कंडाला निवासी सुमित के रूप में हुई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी थी। तलाशी लेने पर सुमित के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी यह कट्टा कहां से लाया था। हथियार रखने का उसका उद्देश्य भी पता लगाया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि सुमित का कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। अभी यह जानकारी नहीं मिली है कि बरामद हथियार का इस्तेमाल किसी वारदात में हुआ है। जांच पूरी होने के बाद ही अन्य तथ्य सामने आएंगे।
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