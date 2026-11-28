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खरड़। थाना सदर खरड़ पुलिस ने गांव तोले माजरा के रेलवे अंडरब्रिज के पास एक युवक को 6 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, एसआई गुरविंदर सिंह गश्त पर थे। एक मुखबिर ने सूचना दी कि जज्जवीर सिंह हेरोइन बेचने का काम करता है। वह आज तोले माजरा अंडरब्रिज से खूनी माजरा की ओर आ रहा था। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की। एक युवक पुलिस को देखकर खेतों की ओर भागा। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की। उसकी पहचान जज्जवीर सिंह निवासी गांव झिंगड़ां कलां के रूप में हुई। तलाशी में उसकी पैंट की जेब से 6 ग्राम हेरोइन और एक कंप्यूटर कांटा मिला। जज्जवीर सिंह पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।