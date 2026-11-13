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Mohali News: आप ने खरड़-चमकौर साहिब से मौजूदा विधायकों के टिकट काटे

Fri, 13 Nov 2026 02:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:23 AM IST
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You denied tickets to the incumbent MLAs from Kharar and Chamkaur Sahib.
इन टिकटों की घोषणा के बाद दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरड़। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में खरड़ और श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों के स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। पार्टी ने खरड़ से विधायक अनमोल गगन मान की जगह निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी परमिंदर सिंह गोल्डी को टिकट दिया है। इसी तरह, श्री चमकौर साहिब से विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी के स्थान पर प्रभारी जसवीर सिंह गढ़ी को मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने पहले ही इन दोनों क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी। इससे राजनीतिक गलियारों में बदलाव की अटकलें तेज हो गई थीं। अब उम्मीदवारों की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी ने संगठनात्मक चेहरों पर भरोसा जताया है। इन टिकटों की घोषणा के बाद दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। खरड़ में परमिंदर सिंह गोल्डी ने प्रभारी बनने के बाद लोगों से संपर्क बढ़ाया था। वे लगातार विकास कार्यों और अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रहे थे। श्री चमकौर साहिब में जसवीर सिंह गढ़ी ने अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास किए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश भी की थी। खरड़ की मौजूदा विधायिका अनमोल गगन मान से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया गया, लेकिन उनका फोन बंद मिला।
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