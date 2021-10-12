Mohali News: वीजा पैलेस मालिक गिरफ्तार, 4.16 लाख रुपये की ठगी का आरोप

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पुलिस ने अमरजीत सिंह की लोकेशन ट्रेस कर उसे पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान उसने भागने की कोशिश की लेकिन टीम ने उसे काबू कर लिया। अदालत में पेशी के बाद उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इंस्पेक्टर अमन चौहान के अनुसार, अमरजीत सिंह सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब ठगी की रकम के लेन-देन और अन्य शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। रिमांड के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड और साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी।पहले भी मानव तस्करी में हो चुका है गिरफ्तारपुलिस के मुताबिक, अमरजीत सिंह पहले भी मानव तस्करी और इमीग्रेशन फ्रॉड से जुड़े मामलों में नामजद रहा है। वर्ष 2024 में पंजाब पुलिस ने उसे और उसके साथी गुरजोध सिंह को गिरफ्तार किया था। उन पर कंबोडिया सहित अन्य देशों में नौकरी का झांसा देकर युवकों को विदेश भेजने का आरोप था। कुछ युवकों को बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड में शामिल होने के लिए मजबूर करने का आरोप भी सामने आया था। इस मामले में स्टेट क्राइम सेल ने केस दर्ज किया था।