Mohali News: डेराबस्सी में टिप्पर ने दो बाइक सवार युवकों को कुचला, गंभीर घायल

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मिट्टी से लदा टिप्पर सरकारी कॉलेज की ओर से तेज गति से डेराबस्सी की तरफ आ रहा था। इसी दौरान दोनों युवक मोटरसाइकिल पर वहां से गुजर रहे थे। थाने के नजदीक टिप्पर की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।टिप्परों की तेज रफ्तार से लोगों में रोषहादसे के बाद स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला। लोगों का कहना है कि माइनिंग कार्य में लगे सैकड़ों टिप्पर डेराबस्सी की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। इससे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से टिप्परों की गति पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने की भी मांग की। कुछ लोगों के अनुसार, सड़क पर गिरी बिजली की तारों के कारण भी यह हादसा हुआ हो सकता है। बताया गया कि तारों में उलझने के दौरान दोनों युवक टिप्पर की चपेट में आ गए। डेराबस्सी थाना प्रभारी सुमित मोर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसे का मुख्य कारण क्या था।