Mohali News: ऑटो रिक्शा में नशा करते तीन गिरफ्तार, डोप परीक्षण सकारात्मक
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:56 AM IST
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खरड़। घड़ुआं पुलिस ने ऑटो रिक्शा में नशा सेवन करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के पास गांव मामूपुर में हुई।
थाना प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुल के नीचे खड़े तीन ऑटो रिक्शा में हलचल दिखी। शक होने पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा की जांच की। उसमें सवार तीन लोग नशा कर रहे थे, जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह, जगदेव सिंह (दोनों बजीदपुर निवासी सगे भाई) और अमृतपाल सिंह (पबाला निवासी) के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का मोहाली के सरकारी अस्पताल में डोप परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट सकारात्मक आने के बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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थाना प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुल के नीचे खड़े तीन ऑटो रिक्शा में हलचल दिखी। शक होने पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा की जांच की। उसमें सवार तीन लोग नशा कर रहे थे, जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह, जगदेव सिंह (दोनों बजीदपुर निवासी सगे भाई) और अमृतपाल सिंह (पबाला निवासी) के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का मोहाली के सरकारी अस्पताल में डोप परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट सकारात्मक आने के बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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