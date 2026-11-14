Mohali News: सीजीसी लांडरां ने वेटलिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग में जमाया दबदबा

मोहाली। ताकत और दमखम के मुकाबले में सीजीसी लांडरां के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईकेजीपीटीयू इंटर-कॉलेज वेटलिफ्टिंग, पावरलिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक टूर्नामेंट में तीनों स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।वेटलिफ्टिंग में सीईसी-सीजीसी लांडरां पहले, सीओई सीजीसी लांडरां दूसरे और जीएनई लुधियाना तीसरे स्थान पर रहा। पावरलिफ्टिंग में सीईसी लांडरां ने चैंपियनशिप जीती, जबकि सीईसी झंझेरी दूसरे और जीएनई लुधियाना तीसरे स्थान पर रहा। बेस्ट फिजिक में भी सीईसी लांडरां अव्वल रहा। केसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टैंजिन को मिस्टर आईकेजीपीटीयू चुना गया। अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियन बीरेंद्र कार्की ने विजेताओं को सम्मानित किया।