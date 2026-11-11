Mohali News: तीन साल के बच्चे का दिल का मुफ्त ऑपरेशन आरबीएसके टीम ने कराया

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मोहाली/कुराली। बूथगढ़ की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) टीम ने कुराली के तीन साल के नवदीप सिंह के दिल में जन्मजात खराबी का सफल ऑपरेशन कराया है। बच्चे का पूरा इलाज निशुल्क करवाया गया, जिससे परिवार को आर्थिक राहत मिली। सीनियर मेडिकल ऑफिसर अलकजोत कौर ने बताया कि नवदीप सिंह के दिल में जन्मजात दोष था। आरबीएसके टीम ने घर जाकर जांच की और जरूरी दस्तावेज तैयार किए। उसे जिला अस्पताल मोहाली से पीजीआई रेफर किया गया, जहां कुछ दिन पहले सफल ऑपरेशन हुआ। अब बच्चा स्वस्थ है। इलाज का पूरा खर्च सरकारी योजना के तहत हुआ, जिससे परिवार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ा। अलकजोत कौर ने टीम को बधाई देते हुए लोगों से स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।