Mohali News: कल मनेगा मां बगलामुखी का पांचवां स्थापना दिवस

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मोहाली। सेक्टर-3बी2 के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में वीरवार को मां बगलामुखी लंगर सेवा दल मां बगलामुखी का स्थापना दिवस मनाएगा। यह कार्यक्रम लंगर सेवा के पांच साल पूरे होने की खुशी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। मां बगलामुखी लंगर सेवा दल 21 अगस्त 2021 से लगातार लंगर सेवा कर रहा है। दल के सदस्य हर सप्ताह श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। पांच साल पूरे होने पर यह विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आयोजकों का उद्देश्य मां बगलामुखी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है। वे सेवा कार्यों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कार्यक्रम में भजन गायक विनोद शर्मा मां की महिमा का गुणगान करेंगे। सेवा दल ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।



संवाद न्यूज एजेंसी