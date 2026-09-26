Mohali News: अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर होटल में अंबाला के पटवारी का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी

डेराबस्सी। अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक होटल में हरियाणा के एक पटवारी का शव फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान 57 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र चरणदास के रूप में हुई है, जो अंबाला शहर के सेक्टर-10 के निवासी थे। वह अंबाला जिले के बराड़ा हलके में पटवारी के पद पर तैनात थे और पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई गुलाब सिंह के अनुसार, अशोक कुमार ने अंबाला-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित एक होटल में कमरा किराए पर लिया था। वह कुछ समय से इस होटल में ठहरे हुए थे। काफी समय तक कमरे से किसी तरह की गतिविधि दिखाई नहीं देने पर होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ। कर्मचारियों ने कमरे की जांच की तो अशोक कुमार अंदर मृत अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही होटल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाने के साथ होटल कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की है।मानसिक परेशानी की आशंकाएएसआई गुलाब सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि अशोक कुमार पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। इसी मानसिक परेशानी के चलते उनके द्वारा यह कदम उठाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पहलू को गंभीरता से देख रही है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। सच्चाई सामने आने में अभी कुछ समय लग सकता है।