Mohali News: खरड़ अदालत से पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ाकर आरोपी भागा

विज्ञापन

खरड़। खरड़ अदालत में पेशी के दौरान एक आरोपी पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ाकर भाग गया। यह घटना 3 सितंबर को शाम करीब चार बजे हुई। वरिष्ठ कांस्टेबल राजवीर कौर आरोपी जगपाल सिंह उर्फ जैकी को अदालत के बख्शीखाना ले जा रही थीं। जगपाल सिंह, रणजीत सिंह का पुत्र है। वह रूपनगर जिले के शामपुरा गांव का निवासी है। उसे एक मामले की सुनवाई के बाद रोपड़ जेल भेजने के लिए हिरासत वारंट जारी किया गया था। तभी उसने अचानक अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया। वह अदालत से भाग गया। खरड़ सिटी पुलिस ने जगपाल सिंह उर्फ जैकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 262 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।