Mohali News: गढ़वाल रामलीला मंडल में रावण से श्रीराम जन्म तक की लीला का मंचन

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रामलीला की शुरुआत कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से हुई। इसके बाद माली, सुमाली और माल्यवान की तपस्या, राक्षस वंश की उत्पत्ति, कैकसी और महर्षि विश्रवा के विवाह तथा रावण के जन्म का मंचन किया गया। रावण की भगवान शिव के प्रति कठोर तपस्या और वेदवती प्रसंग भी प्रस्तुत किए गए।इसके बाद देवताओं की प्रार्थना, अयोध्या के राजा दशरथ के दरबार, ऋषि शृंगी के आश्रम और पुत्रेष्टि यज्ञ के दृश्यों के माध्यम से भगवान श्रीराम के जन्म की लीला दिखाई गई। श्रीराम जन्म के प्रसंग पर दर्शकों ने जयकारे लगाए और वातावरण भक्तिमय हो गया।रामलीला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया गया। प्रस्तुति का निर्देशन रजनी बजाज ने किया।भूमिकाओं में नजर आए कलाकारपंकज: भगवान शिववंदना: माता पार्वतीजैतोश: माली, सुमालीउदय पराशर: रावणसिमरन: कैकसी