Mohali News: स्पा सेंटर से देह व्यापार का भंडाफोड़, चार युवतियां छुड़ाईं

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पुलिस ने सलमान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सदर खरड़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने पुलिस टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, सलमान खान बाबू खान का बेटा है। पुलिस इस मामले में स्पा सेंटर के मालिक की भूमिका की जांच कर रही है। इसके साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। यह कार्रवाई एसपी ग्रामीण जसपिंदर सिंह और डीएसपी खरड़ ईशान सिंगला के नेतृत्व में हुई। थाना सदर खरड़ के एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील कुमार की निगरानी में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है।

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खरड़। एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से चार युवतियों को बचाया है। स्पा सेंटर के मालिक सलमान खान को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई शनिवार देर रात लग्जरी स्पा सेंटर में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारा। आरोपी सलमान खान हरियाणा के यमुनानगर जिले के छछरौली स्थित रामिया कॉलोनी का रहने वाला है।