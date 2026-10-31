Mohali News: 70 युवतियों को सिलाई मशीनें और ब्यूटी किट बांटी

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खरड़। खरड़ निर्वाचन क्षेत्र के गांव बडाली में गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अधिवक्ता मनजीत सिंह झलबुटी ने शिरकत की। इस दौरान सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी प्रशिक्षण पूरा करने वाली युवतियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। साथ ही 30 लड़कियों को सिलाई मशीनें और 40 को ब्यूटी किट दी गईं। मनजीत सिंह ने कहा कि महिलाओं का आत्मनिर्भर होना परिवार और समाज की तरक्की के लिए जरूरी है। उन्होंने युवतियों से अपने हुनर के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने और अन्य महिलाओं को प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने सरकार से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाने की मांग भी की। इस अवसर पर कुलदीप कौर मावी, हरविंदर सिंह मावी, गुरपाल सिंह, हरविंदर सिंह संधू और सुषमा राणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

प्रशिक्षण पूरा करने वाली लड़कियों को प्रमाणपत्र देकर स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित