फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Section 163 imposed in Mohali: Tenant verification mandatory, ban on gatherings

मोहाली में धारा 163 लागू : किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य, भीड़ पर रोक

Wed, 26 Aug 2026 02:10 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Section 163 imposed in Mohali: Tenant verification mandatory, ban on gatherings
मोहाली। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत तीन आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 19 अगस्त से 18 अक्तूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। मकान मालिकों को किरायेदारों, नौकरों या पेइंग गेस्ट का विवरण एक सप्ताह में पुलिस को देना होगा। यह नियम उन पर भी लागू है जिनकी जानकारी पहले नहीं दी गई। जिले में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन या नारे लगाने पर पाबंदी है। सैन्य बल, सरकारी कर्मचारी, विवाह, धार्मिक व सरकारी कार्यक्रम तथा अंतिम संस्कार इससे बाहर रहेंगे। जिला प्रशासनिक परिसर (सेक्टर-76) के 100 मीटर दायरे में धरने व रैलियां प्रतिबंधित हैं। ज्ञापन देने के लिए पांच से कम लोग मुख्य गेट से कार्यालय में जा सकेंगे। इन आदेशों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था व जनता-कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed