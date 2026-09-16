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Mohali News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी, बैठक बेनतीजा

Wed, 16 Sep 2026 02:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:18 AM IST
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Sanitation workers' strike continues for the sixth day; meeting remains inconclusive
पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के नेताओं की विधायक कुलवंत सिंह के साथ हुई थी बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को लगातार छह दिन जारी रही। पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के नेताओं की विधायक कुलवंत सिंह के साथ हुई बैठक बेनतीजा समाप्त हुई। कर्मचारी अपनी मांगों पर प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई न होने से असंतुष्ट हैं। फेडरेशन के नेताओं राजन चावरीया, मोहन सिंह और पवन गोडयाल ने प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया जा रहा है। इससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। नेताओं ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के ठेके पर भी रोष व्यक्त किया। उनका आरोप है कि पार्षद हरविंदर सिंह ने सेक्टर-66बी में नियमों के विपरीत निजी व्यक्ति से समझौता ज्ञापन किया है। विधायक कुलवंत सिंह ने बैठक में सभी वार्डों में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां लगाने का आश्वासन दिया। हालांकि, कर्मचारी इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हटाए गए सफाई कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर लेने और मांगों का समाधान करने की मांग की।


आंदोलन की चेतावनी
फेडरेशन ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ी संख्या में कर्मचारी आईटी सिटी सेक्टर-66बी की ओर पैदल रोष मार्च निकालेंगे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव पवन गोडयाल ने एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने प्रशासन और पंजाब सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की।
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