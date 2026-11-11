Mohali News: मोहाली में ई-रिक्शा पर 50 हजार रुपये अनुदान, आवेदन करें

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मोहाली। जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र निवासियों से ई-रिक्शा खरीदने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिलाधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि योजना के तहत तीस लाभार्थियों को पचास हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इनमें कम से कम नौ महिला लाभार्थी होंगी। दो लाख पचास हजार रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह ऋण आधारित योजना है। ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण लेना आवश्यक होगा। डेढ़ लाख रुपये के ई-रिक्शा पर पचास हजार रुपये अनुदान मिलेगा। शेष राशि का प्रबंध लाभार्थी को स्वयं या ऋण से करना होगा।