Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Rs 50,000 subsidy for e-rickshaws in Mohali; apply now

Mohali News: मोहाली में ई-रिक्शा पर 50 हजार रुपये अनुदान, आवेदन करें

Wed, 11 Nov 2026 02:03 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Rs 50,000 subsidy for e-rickshaws in Mohali; apply now
मोहाली। जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र निवासियों से ई-रिक्शा खरीदने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिलाधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि योजना के तहत तीस लाभार्थियों को पचास हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इनमें कम से कम नौ महिला लाभार्थी होंगी। दो लाख पचास हजार रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह ऋण आधारित योजना है। ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण लेना आवश्यक होगा। डेढ़ लाख रुपये के ई-रिक्शा पर पचास हजार रुपये अनुदान मिलेगा। शेष राशि का प्रबंध लाभार्थी को स्वयं या ऋण से करना होगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed