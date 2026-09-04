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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Road blocked in Mohali's Phase-11; movement disrupted by tractors; residents facing inconvenience

Mohali News: मोहाली के फेज-11 में रास्ता बंद, ट्रैक्टरों से आवाजाही बाधित, लोग परेशान

Fri, 04 Sep 2026 02:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:33 AM IST
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Road blocked in Mohali's Phase-11; movement disrupted by tractors; residents facing inconvenience
मोहाली। फेज-11 में एक मुख्य रास्ते के बंद होने और वैकल्पिक मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े होने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और सड़क की चौड़ाई भी कम हो गई है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है।
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फेज-11 में एंट्री साइड का रास्ता बंद होने के कारण वाहन चालकों को दूसरे रास्ते का उपयोग करना पड़ रहा है। इस वैकल्पिक रास्ते पर कई ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं। इससे कार, दोपहिया और अन्य वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। निवासियों ने बताया कि आमने-सामने वाहन आने पर अक्सर जाम लग जाता है। फेज-11 निवासी सुनील, अक्षरा और नतालिया ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़क पर ट्रैक्टर खड़े होने से यातायात बाधित होता है। व्यस्त समय में लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। यह स्थिति दिनभर बनी रहती है, जिससे दैनिक आवाजाही मुश्किल हो गई है।
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दुर्घटना का खतरा और संकरा रास्ता

सड़क पर खड़े ट्रैक्टरों के कारण दुर्घटना का डर भी बना रहता है। वाहन चालक अक्सर मजबूरी में सड़क के किनारे से निकलने का प्रयास करते हैं। इससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। फेज-11 निवासी राजेश कुमार ने बताया कि बड़े वाहन आने पर रास्ता और संकरा हो जाता है। ऐसे में किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।
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प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

स्थानीय निवासियों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बंद रास्ते को जल्द खोलने और सड़क से ट्रैक्टर हटाने की अपील की है। लोगों का कहना है कि रास्ता साफ होने से यातायात सुचारू हो सकेगा। इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। भविष्य में ऐसी समस्या न हो, इसके लिए सार्वजनिक रास्तों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
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