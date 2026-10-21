Mohali News: फेज-11 में रिटायर्ड ईटीओ ने कमरे में आग लगाकर दी जान, सुसाइड नोट मिला

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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। फेज-11 में एक 75 वर्षीय सेवानिवृत्त आबकारी एवं कराधान अधिकारी गुरमुख सिंह ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव कमरे में बिस्तर पर जली हुई अवस्था में मिला। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे शुरुआती तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।पुलिस के अनुसार, कमरे का करीब 70 फीसदी हिस्सा आग की चपेट में आ गया था। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग का दल मौके पर पहुंचा। एक दमकल वाहन की मदद से करीब 35 मिनट में आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद कमरे में गुरमुख सिंह का शव मिला। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस उपाधीक्षक हरसिमरन सिंह बल के अनुसार, शुरुआती जांच में कमरे में आग खुद लगाए जाने की आशंका सामने आई है। फोरेंसिक विशेषज्ञों और अपराध स्थल दल ने मौके की जांच की। शुरुआती निरीक्षण में किसी अन्य गड़बड़ी का संकेत नहीं मिला। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गुरमुख सिंह की पत्नी की कोविड-19 महामारी के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से वह अवसाद में थे। उनके बच्चे कनाडा में रहते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक शारीरिक रूप से भी कमजोर थे। फेज-11 थाना प्रभारी अमन बैदवान ने बताया कि मृतक की छोटी बहन को मौके पर बुलाया गया था। उनकी मौजूदगी में घटनास्थल से संबंधित कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस को फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जाएगी।