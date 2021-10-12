Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Punjabi language is our identity and the bearer of our cultural heritage: Prof. Harpal

पंजाबी भाषा हमारी पहचान और सांस्कृतिक विरासत की वाहक: प्रो. हरपाल

Sun, 08 Nov 2026 01:55 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Punjabi language is our identity and the bearer of our cultural heritage: Prof. Harpal
मोहाली। पंजाब सरकार और भाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत जिला भाषा कार्यालय, मोहाली की ओर से ‘पंजाबी माह-2026’ के अंतर्गत प्रसिद्ध विद्वान प्रो. हरपाल सिंह पन्नू के साथ ‘रू-ब-रू’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विभागीय धुन ‘धनु लेखारी नानका’ से हुआ। शोध अधिकारी डॉ. दर्शन कौर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य वक्ता प्रो. पन्नू ने पंजाबी भाषा, इतिहास, दर्शन और सिख चिंतन पर विचार साझा करते हुए कहा कि भाषा किसी भी कौम की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण आधार होती है। मातृभाषा से जुड़े रहने के लिए उसके साहित्य और इतिहास का अध्ययन जरूरी है। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ, जिसमें साहित्यकारों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। अंत में प्रो. पन्नू को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन दिलप्रीत ने किया। इस अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई और अनेक साहित्यकारों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed