Mohali News: पंजाब पैंथर्स-11 ने एपेक्स प्रिडेटर्स को छह विकेट से हराया

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मोहाली। मंगलवार को 21वें स्पोर्ट्सवाला टी-20 संडे कप-2026 के मुकाबले में पंजाब पैंथर्स-11 ने एपेक्स प्रिडेटर्स को छह विकेट से हराया। इस जीत में रितेश शर्मा की गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई। उन्हें पांच विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एपेक्स प्रिडेटर्स ने 20 ओवर में 223 रन बनाए। टीम के सभी बल्लेबाज आउट हो गए। रितेश शर्मा ने चार ओवर में 55 रन देकर पांच विकेट लिए। उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर विपक्षी टीम की पारी को रोका। पंजाब पैंथर्स-11 के सामने 224 रनों का लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब पैंथर्स-11 ने चार विकेट गंवाकर जीत हासिल की। रितेश शर्मा की गेंदबाजी मुकाबले में अहम रही। उन्होंने एपेक्स प्रिडेटर्स के पांच बल्लेबाजों को आउट किया। इससे टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकने में मदद मिली। उनकी गेंदबाजी ने पंजाब पैंथर्स-11 को लक्ष्य का पीछा करने में सहायता की। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।



संवाद न्यूज एजेंसी