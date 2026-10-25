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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Punjab Language Department organized Hindi Literature Creation Competition

Mohali News: पंजाब भाषा विभाग ने हिंदी साहित्य सृजन प्रतियोगिता की आयोजित

Sun, 25 Oct 2026 02:17 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:17 AM IST
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Punjab Language Department organized Hindi Literature Creation Competition
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोहाली। पंजाब भाषा विभाग ने हिंदी साहित्य सृजन प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता शहीद मेजर हरमिंदर पाल सिंह (शौर्य चक्र) सरकारी कॉलेज फेज-6, मोहाली के स्टूडेंट सेंटर में हुई। इसमें चंडीगढ़ के सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा एवं भाषाएं मंत्री हरजोत सिंह बैंस के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। भाषा विभाग के निदेशक जसवंत सिंह जफर ने भी दिशा-निर्देश दिए। सहायक निदेशक सुरिंदर कौर ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। शोध अधिकारी जगदीप ज्योत ने मंच संचालन किया और सभी का स्वागत किया। शोध अधिकारी डॉ. जगरीत कौर संधू ने प्रतियोगिताओं के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने स्वर्णजीत सवी की कविता सुनाकर विद्यार्थियों को मातृभाषा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

प्रतियोगिताओं और सम्मान
विद्यार्थियों ने लेख, कहानी, कविता लेखन और काव्य गायन जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। निर्णायक मंडल में डॉ. ममता कालड़ा, डॉ. छीनू वालिया और डॉ. अलका शामिल थीं। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना की। विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बलदेव सिंह, गुरविंदर सिंह और स्टेनोग्राफी के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया।
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