Mohali News: पावरकाम कर्मचारियों ने पंजाब सरकार पुतला फूंककर किया प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीखरड़। पंजाब सरकार की कर्मचारी-विरोधी नीतियों के खिलाफ पावरकाम कर्मचारियों ने 28 अगस्त को खरड़ मंडल कार्यालय में अर्थी फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पीएसईबी कर्मचारी संयुक्त मंच सहित कई संगठनों द्वारा पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चे के समर्थन में आयोजित किया गया।विरोध प्रदर्शन में खरड़ मंडल के विभिन्न उपमंडलों से बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारियों ने भाग लिया। तकनीकी सेवा संघ के अध्यक्ष बलविंदर सिंह रडियाला और पेंशन एसोसिएशन के सचिव भूपिंदर सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, महंगाई भत्ता बकाया देने और कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने जैसे कई वादे किए थे। हालांकि, सरकार बनने के बाद इनमें से कोई भी वादा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को सुनने के बजाय उन पर दबाव की नीति अपना रही है। कर्मचारी नेताओं के साथ निर्धारित बैठकों में भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में भारी असंतोष है।संघर्ष तेज करने की चेतावनीकर्मचारी नेताओं ने घोषणा की कि पंजाब भर में कर्मचारी सरकार की कर्मचारी-विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जायज मांगों को तुरंत पूरा नहीं करती है, तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। इस अवसर पर शेर सिंह, जरनैल सिंह, मनदीप रत्तू सहित बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी मौजूद थे।