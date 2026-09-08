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Mohali News: पुलिस ने एटीएम ठगी के आरोपी को 134 कार्डों के साथ पकड़ा

Tue, 08 Sep 2026 02:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:08 AM IST
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Police arrested an accused ATM fraudster with 134 cards
कुराली। स्थानीय सिटी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 134 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं।
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थाना सिटी के एसएचओ हर्षमोहन गौतम ने बताया कि बलजीत सिंह निहोलका रोड स्थित एटीएम बूथ पर पैसे निकालने गए थे। वहां एक व्यक्ति ने उन्हें झांसे में लेकर उनका एटीएम कार्ड बदल लिया। शाम को उनके खाते से 53 हजार रुपये निकल गए। इसके बाद बलजीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान की और पीछा कर उसे काबू किया। आरोपी की पहचान लुधियाना निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है। उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ जारी है।
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