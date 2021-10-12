Mohali News: फेज-2 की मार्केट पार्किंग में गंदगी से लोग परेशान

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मोहाली। मैं फेज-2 के रेजिडेंशियल एरिया में रहता हूं। मार्केट की पार्किंग में नियमित सफाई नहीं होने से मुझे और यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग में जगह-जगह कूड़ा और गंदगी जमा रहती है। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बदबू भी बनी रहती है। मार्केट में रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक और वाहन पहुंचते हैं। इसके बावजूद पार्किंग की सफाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। कूड़ेदान के आसपास भी गंदगी दिखाई देती है, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी होती है। बरसात के दिनों में समस्या और बढ़ जाती है और गंदगी के कारण मच्छरों की समस्या भी पैदा होती है। संबंधित विभाग नगर निगम से मैंने पार्किंग की नियमित सफाई करवाने और कूड़ा उठाने की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्केट में आने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी होनी चाहिए। - प्रभजोत सिंह निवासी फेज-2 , मोहाली।