Mohali News: झुलसने पर इलाज के लिए नहीं भटकेंगे मरीज, सिविल अस्पताल में बनेगा पांच बेड का बर्न वार्ड

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मोहाली। फेज-6 सिविल अस्पताल में गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के लिए पांच बेड का बर्न आइसोलेटेड वार्ड बनाया जाएगा। इस वार्ड के बनने से मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भटकना नहीं पड़ेगा। यहां उन्हें स्थानीय स्तर पर ही समय पर बेहतर उपचार और देखभाल मिल सकेगी। अस्पताल के अतिरिक्त मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अमित अग्रवाल ने बताया कि यह पांच बेड का बर्न आइसोलेटेड वार्ड जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसमें एक डॉक्टर और दो सपोर्टिंग स्टाफ नियमित रूप से मौजूद रहेंगे।पहले गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को विशेषज्ञ उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भेजना पड़ता था। नए वार्ड से ऐसे मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही उपचार और देखभाल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मरीज की स्थिति और झुलसने की गंभीरता के आधार पर आगे के उपचार का निर्णय लिया जाएगा। बर्न मरीजों के उपचार में घावों की सफाई, नियमित ड्रेसिंग, दर्द से राहत और संक्रमण से बचाव महत्वपूर्ण होता है। गंभीर मामलों में शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना और मरीज की लगातार निगरानी भी जरूरी है। अलग वार्ड होने से मरीजों को सामान्य वार्ड से अलग रखकर उनकी जरूरत के अनुसार देखभाल की जा सकेगी।वार्ड की प्रमुख सुविधाएंझुलसे मरीजों के लिए पांच बेड की अलग व्यवस्था होगी। एक डॉक्टर और दो सपोर्टिंग स्टाफ हमेशा मौजूद रहेंगे। यहां घावों की सफाई और नियमित ड्रेसिंग की जाएगी। संक्रमण से बचाव के सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। मरीजों को दर्द से राहत और उनकी स्थिति की लगातार निगरानी भी की जाएगी।रेफरल और विशेषज्ञ उपचारयह वार्ड गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को प्राथमिक उपचार देगा। जिन मरीजों को विशेष सर्जरी की आवश्यकता होगी, उन्हें रेफर किया जा सकेगा। उच्चस्तरीय विशेषज्ञ उपचार की जरूरत वाले मरीजों के लिए भी रेफरल की व्यवस्था रहेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हर मरीज को उसकी आवश्यकतानुसार सर्वोत्तम इलाज मिले।