Mohali News: अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर 12 किलो भुक्की के साथ एक गिरफ्तार

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लालडू। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर झरमडी के निकट पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 12 किलो भुक्की के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के अजमेर निवासी गिरधर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस झरमडी बैरियर के पास मौजूद थी। उसी दौरान एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़ने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 12 किलो भुक्की बरामद हुई। पुलिस ने गिरधर सिंह को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।