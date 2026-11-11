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Mohali News: लोहगढ़ मोड़ पर बंद लाइटें, हादसे और जाम का बन रहा कारण

Wed, 11 Nov 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:02 AM IST
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Non-functional lights at Lohgarh turn are causing accidents and traffic congestion.
जीरकपुर। पटियाला राजमार्ग पर स्थित लोहगढ़ मोड़ पर ट्रैफिक लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रैफिक लाइटें बंद होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यहां प्रतिदिन वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। यह एक व्यस्त मार्ग है, जिससे कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। खासकर व्यस्त समय में वाहन चालक जाम में काफी समय तक फंसे रहते हैं। स्थानीय निवासी गुरमीत सिंह जयपाल, गुरमेल सिंह और सुरेंद्र पाल ने बताया। चालकों के अपनी सुविधा से निकलने के प्रयास से यातायात अव्यवस्थित हो जाता है। उन्होंने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की है। लोहगढ़ मोड़ की ट्रैफिक लाइटों को जल्द ठीक करवाया जाए। इससे यातायात सुचारु होगा और लोगों को रोजाना के जाम तथा हादसों से राहत मिलेगी।
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