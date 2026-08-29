Mohali News: चार गांवों की जमीन पर खड़ा होगा न्यू चंडीगढ़ का नया कारोबार केंद्र

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पंजाब सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून-2013 की धारा सात के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस समूह का उद्देश्य परियोजना के सामाजिक प्रभावों का आकलन करना था। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना द्वारा तैयार सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की जांच की गई। जांच के बाद विशेषज्ञ समूह ने जमीन अधिग्रहण के पक्ष में सिफारिश की। इन सिफारिशों को सरकार स्तर पर विचार के बाद मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा आठ के तहत दी गई है। संवादविशेषज्ञों की राय और सार्वजनिक उद्देश्यविशेषज्ञ समूह के अनुसार, प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। परियोजना से होने वाले संभावित लाभ सामाजिक लागत और नकारात्मक सामाजिक प्रभावों से अधिक हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यक जमीन ही प्रस्तावित की गई है। इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह कदम क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।प्रभावित परिवारों से साझा होंगी सिफारिशेंलैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने उपायुक्त को भेजे पत्र में विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को प्रभावित गांवों और परिवारों के साथ साझा करने को कहा है। इस प्रक्रिया के तहत यह भी जांच की जाएगी कि इलाके में पहले से अधिग्रहित कोई अनुपयोगी जमीन तो मौजूद नहीं है। यदि ऐसी जमीन उपलब्ध है, तो उसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी जमीन बेकार न जाए।न्यू चंडीगढ़ को मिलेगा व्यावसायिक बढ़ावाइस कारोबार केंद्र के विकसित होने से न्यू चंडीगढ़ में व्यावसायिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक बनने वाला यह केंद्र भविष्य में खरीदारी, कारोबार, मनोरंजन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे इलाके में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना है। गमाडा के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर रोहित जिंदल ने कहा कि न्यू चंडीगढ़ की चार गांवों की जमीन के लिए कारोबार केंद्र बनाया जाने का प्लान बनाया गया है। यह प्लान न्यू चंडीगढ़ का अहम हिस्सा है। यह परियोजना क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी।न्यू चंडीगढ़ की चार गांवों की जमीन के लिए कारोबार केंद्र बनाया जाने का प्लान बनाया गया है। यह प्लान न्यू चंडीगढ़ का अहम हिस्सा है। - रोहित जिंदल, एलएसी, गमाडा