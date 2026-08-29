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Mohali News: चार गांवों की जमीन पर खड़ा होगा न्यू चंडीगढ़ का नया कारोबार केंद्र

Sat, 29 Aug 2026 01:35 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:35 AM IST
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New Chandigarh's new business hub will come up on land spanning four villages
मोहाली। न्यू चंडीगढ़ में शहर के सबसे बड़े कारोबार केंद्र की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास प्रस्तावित इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए करीब 227.88 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गमाडा के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने उपायुक्त को पत्र भेजा है। यह परियोजना न्यू चंडीगढ़ के मास्टर प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।पत्र में विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को सार्वजनिक करने की कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रस्तावित कारोबार केंद्र के लिए संगला, बांसेपुर, तीड़ा और चाहड़ माजरा गांवों में जमीन अधिग्रहण की योजना है।
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पंजाब सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून-2013 की धारा सात के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस समूह का उद्देश्य परियोजना के सामाजिक प्रभावों का आकलन करना था। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना द्वारा तैयार सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की जांच की गई। जांच के बाद विशेषज्ञ समूह ने जमीन अधिग्रहण के पक्ष में सिफारिश की। इन सिफारिशों को सरकार स्तर पर विचार के बाद मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा आठ के तहत दी गई है। संवाद
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विशेषज्ञों की राय और सार्वजनिक उद्देश्य
विशेषज्ञ समूह के अनुसार, प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। परियोजना से होने वाले संभावित लाभ सामाजिक लागत और नकारात्मक सामाजिक प्रभावों से अधिक हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यक जमीन ही प्रस्तावित की गई है। इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह कदम क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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प्रभावित परिवारों से साझा होंगी सिफारिशें
लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने उपायुक्त को भेजे पत्र में विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को प्रभावित गांवों और परिवारों के साथ साझा करने को कहा है। इस प्रक्रिया के तहत यह भी जांच की जाएगी कि इलाके में पहले से अधिग्रहित कोई अनुपयोगी जमीन तो मौजूद नहीं है। यदि ऐसी जमीन उपलब्ध है, तो उसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी जमीन बेकार न जाए।
न्यू चंडीगढ़ को मिलेगा व्यावसायिक बढ़ावा
इस कारोबार केंद्र के विकसित होने से न्यू चंडीगढ़ में व्यावसायिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक बनने वाला यह केंद्र भविष्य में खरीदारी, कारोबार, मनोरंजन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे इलाके में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना है। गमाडा के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर रोहित जिंदल ने कहा कि न्यू चंडीगढ़ की चार गांवों की जमीन के लिए कारोबार केंद्र बनाया जाने का प्लान बनाया गया है। यह प्लान न्यू चंडीगढ़ का अहम हिस्सा है। यह परियोजना क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी।


न्यू चंडीगढ़ की चार गांवों की जमीन के लिए कारोबार केंद्र बनाया जाने का प्लान बनाया गया है। यह प्लान न्यू चंडीगढ़ का अहम हिस्सा है। - रोहित जिंदल, एलएसी, गमाडा
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