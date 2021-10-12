Mohali News: पीरमुछल्ला डंपिंग ग्राउंड में लगे कूड़े के पहाड़, लोग परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कूड़े के ये ढेर अब डंपिंग ग्राउंड से बाहर निकलकर पंचकूला-पीरमुछल्ला की मुख्य सड़क पर जमा हो रहे हैं। वार्ड के पार्षद गुरसेवक पुनिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इस स्थिति को उजागर किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। पुनिया ने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से कूड़े की समस्या से जूझ रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड में शहर के कई हिस्सों से गीला और सूखा कचरा आता है। गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया भी की जाती है। हालांकि, कूड़े की बढ़ती मात्रा के कारण ढेर कम नहीं हो रहे हैं। दुर्गंध और गंदगी से पूरा क्षेत्र प्रभावित है। आवारा पशु भी कूड़े के आसपास घूमते रहते हैं।स्थानीय लोगों का रोषडंपिंग ग्राउंड के आसपास कूड़ा जमा होने से दुर्गंध और गंदगी बनी हुई है। बारिश के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है। इससे उठने वाली बदबू से पूरा क्षेत्र भरा रहता है। कूड़े पर भिनभिनाने वाले मक्खी-मच्छरों की वजह से बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। बीते दिनों स्थानीय लोगों ने पीरमुछल्ला-पंचकूला सड़क जाम कर रोष जताया था।प्रशासनिक आश्वासन और प्रभावइस दौरान लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने डंपिंग ग्राउंड हटाने का भरोसा दिया था। उन्होंने कूड़े की समस्या का स्थायी समाधान करने का आश्वासन भी दिया था। हालांकि, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कूड़े के ढेर से दुर्गंध फैलने के साथ ही आवारा पशुओं की संख्या भी बढ़ रही है। यह स्थिति आसपास के वातावरण को लगातार प्रभावित कर रही है।