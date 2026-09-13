Mohali News: मां-बेटी ने भागकर बचाई जान, तारों के जाल में फंसी दमकल गाड़ी

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इस दौरान एक कर्मचारी गाड़ी की छत पर बैठकर डंडे से तारों को ऊपर करता रहा। इस देरी के कारण घर में रखा फ्रिज, रसोई का सामान और खिड़कियों के शीशे जलकर टूट गए। इससे घर को काफी नुकसान हुआ। मकान मालिक पूजा ने बताया कि आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं। इसे देखकर मां-बेटी घर से बाहर निकल गईं। पूजा ने आरोप लगाया कि यदि तारों का जाल नहीं होता और गाड़ी समय पर पहुंच जाती तो नुकसान कम हो सकता था। दमकलकर्मी करीब 15 से 20 मिनट तक तारों से जूझते रहे। उन्होंने डंडे की मदद से तारों को ऊपर उठाया। इसके बाद ही गाड़ी घटनास्थल तक पहुंच पाई। पानी की तेज बौछारों से आग पर काबू पा लिया गया।कुछ देर तक तारों से जूझते रहे दमकलकर्मीएकेएस काॅलोनी के एक घर में आग लगने की सूचना सुबह 9:59 बजे मिली थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी करीब 10:15 बजे मौके पर पहुंच गई। लेकिन तंग गली और उसमें बिजली की तारों के जाल के कारण गाड़ी को आगे ले जाने में करीब 15 से 20 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कर्मचारी गाड़ी की छत पर बैठकर डंडे से तारों को ऊपर करता रहा, जिसके बाद गाड़ी आगे बढ़कर घटनास्थल तक पहुंची तो पानी की तेज बौछारों से आग पर काबू पा लिया। जबकि आग के कारण घर के सामान को नुकसान हुआ है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। -राजीव कुमार, फायर अफसर, दमकल विभाग, जीरकपुर।