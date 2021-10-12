Mohali News: नगर में आज मोहाली

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कथा : फेज-1 स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 4 बजे होगा।

प्रतियोगिता

क्रिकेट : सेक्टर-114 स्थित चैंपियन क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा।

धर्म-कर्म