Mohali News: नगर में आज मोहाली
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:11 AM IST
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धर्म-कर्म
कथा : फेज-1 स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 4 बजे होगा।
प्रतियोगिता
क्रिकेट : सेक्टर-114 स्थित चैंपियन क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा।
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कथा : फेज-1 स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 4 बजे होगा।
प्रतियोगिता
क्रिकेट : सेक्टर-114 स्थित चैंपियन क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा।