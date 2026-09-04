Mohali News: कुरुक्षेत्र निवासी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात का आरोप

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पुलिस के अनुसार, आरोपी अंशुल शर्मा ने युवती से शादी का वादा कर कुछ समय तक संबंध बनाए। बाद में उसने अपने साथियों की मदद से युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। यह घटना आईटी सिटी थाना क्षेत्र में हुई। जब युवती गर्भवती हो गई, तो उसने अंशुल पर शादी करने का दबाव बनाया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने शादी से इन्कार कर दिया। उसने युवती को धमकियां दीं और उसकी मर्जी के बिना गर्भपात करवा दिया। अंशुल ने पीड़िता से संपर्क भी खत्म कर दिया। आईटी सिटी थाना पुलिस ने अंशुल शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1), 69, 89, 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।आरोपी की तलाशमामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी अंशुल शर्मा की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा हो सकेगा।