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Mohali News: अधिवक्ता पर हमले के विरोध में खरड़ बार एसोसिएशन की हड़ताल

Sat, 31 Oct 2026 02:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:04 AM IST
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Kharar Bar Association on strike in protest against attack on an advocate
दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
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खरड़। जूनियर अधिवक्ता आमिर खान पर हुए हमले के विरोध में खरड़ बार एसोसिएशन ने काम बंद रखने का फैसला किया है। अध्यक्ष सचिन चौधरी की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर घटना की निंदा की गई। एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि उचित कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। मामले में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल से हस्तक्षेप की मांग भी की जाएगी। बार एसोसिएशन ने न्यायिक और राजस्व अधिकारियों से अपील की कि वकीलों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए और मामलों की अगली तारीख दी जाए। इसके अलावा पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग के समर्थन में 31 अक्तूबर को कार्यमुक्त दिवस मनाने का भी फैसला लिया गया।
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