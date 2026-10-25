Mohali News: जोगिंदर कौर बनीं अकाली दल खरड़ शहरी महिला विंग की अध्यक्ष

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खरड़। शिरोमणि अकाली दल ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जोगिंदर कौर को खरड़ शहरी महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर हलका प्रभारी रविंदर सिंह खेड़ा ने उन्हें बधाई दी और नई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित किया। खेड़ा ने कहा कि महिला विंग पार्टी संगठन का अहम हिस्सा है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पार्टी की गतिविधियों को मजबूती मिलती है। उन्होंने जोगिंदर कौर से खरड़ शहर की महिलाओं को पार्टी से जोड़ने और पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर बलविंदर सिंह, हरबंस सिंह सिद्धू, लखविंदर सिंह सेखों, बीबी मंजीत कौर, डॉ. करनैल सिंह मावी, परमजीत सिंह और सतिंदर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

हलका प्रभारी रविंदर सिंह खेड़ा ने दी बधाई, महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का आह्वान