Mohali News: विद्या वैली स्कूल में हैलोवीन उत्सव की धूम

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खरड़। सन्नीं एनक्लेव स्थित विद्या वैली स्कूल में हैलोवीन उत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर को हैलोवीन थीम के अनुसार कद्दू, भूतों और रंग-बिरंगी सजावटी वस्तुओं से सजाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अलग-अलग डरावनी व आकर्षक वेशभूषाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और अनूठे अंदाज से सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी शानदार भागीदारी ने आयोजन को यादगार बना दिया। उत्सव के दौरान मनोरंजन, रचनात्मकता और मस्ती का अनूठा संगम देखने को मिला। स्कूल परिसर में पूरे समय उत्साह और खुशी का माहौल बना रहा। कार्यक्रम का समापन हंसी-खुशी और आपसी भाईचारे की भावना के साथ हुआ।

डरावनी वेशभूषा में सजे विद्यार्थी, रंग-बिरंगी सजावट ने बांधा समां