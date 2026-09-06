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गुरी चहल दुष्कर्म मामला : पीड़िता ने पुलिस की समाप्ति रिपोर्ट का विरोध किया

Sun, 06 Sep 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:02 AM IST
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Guri Chahal rape case: Victim opposes police closure report
मोहाली। गुरी चहल से जुड़े चर्चित मामले में यौन उत्पीड़न पीड़िता ने पुलिस द्वारा दायर समाप्ति रिपोर्ट का विरोध किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अदालत के निर्देशों के बावजूद जांच के दौरान उससे संपर्क नहीं किया गया। उसने शनिवार को मोहाली अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने पुलिस जांच पर नाखुशी जताई। उसने अदालत को बताया कि उसे कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वह कानूनी तरीकों से मामले को आगे बढ़ाएगी।
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वकील एचएस धनोआ ने बताया कि सोहाना पुलिस स्टेशन में 1 मई, 2026 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने बाद में 24 जुलाई को अदालत में मामला खारिज करने की अर्जी दी थी। धनोआ ने आरोप लगाया कि अदालत ने पुलिस अधिकारियों को पीड़िता को पेश करने का निर्देश दिया था। हालांकि, पुलिस ने अदालत के निर्देश के बारे में उससे संपर्क नहीं किया। पीड़िता ने अदालत से समाप्ति रिपोर्ट पर फैसला लेने से पहले सभी तथ्यों पर विचार करने का आग्रह किया। उसने जांच के तरीके पर भी ध्यान देने को कहा। वकील धनोआ ने बताया कि उन्हें अभी तक पुलिस द्वारा जमा किए गए दस्तावेज का पूरा सेट नहीं मिला है। दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद वह उनकी विस्तार से जांच करेंगे। अदालत अब पुलिस रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और उसकी आपत्तियों पर विचार करेगा।
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