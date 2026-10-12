Mohali News: गली में शराबियों का जमावड़ा, प्रीत कॉलोनी के लोगों ने दी सड़क जाम करने की चेतावनी

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महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोपनिवासियों के अनुसार, शाम होते ही गली में शराब पीने वालों का जमावड़ा लग जाता है। विरोध करने पर कुछ लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं और कई बार विवाद मारपीट तक पहुंच चुका है। लोगों ने आरोप लगाया कि नशे में धुत कुछ लोग महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं और छेड़छाड़ भी करते हैं। इससे महिलाएं और युवतियां अकेले आने-जाने में असहज महसूस करती हैं। कई लोगों ने इस गली से गुजरना तक बंद कर दिया है। उन्हें दूसरे रास्ते से जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी के नजदीक पुलिस बीट बॉक्स होने के बावजूद सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की समस्या बनी हुई है। उन्होंने चोरी की घटनाओं और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर भी चिंता जताई। निवासियों ने पुलिस से नियमित गश्त बढ़ाने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।एसएचओ बोले, होगी कार्रवाईमामला मेरे संज्ञान में आ गया है। रिहायशी क्षेत्र में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इलाके में पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाएगी। -जसवीर सिंह तूर, एसएचओ, थाना जीरकपुर