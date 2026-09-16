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Mohali News: सुखमनी ग्रुप के बाहर कर्मचारियों का धरना जारी, तहसीलदार ने दिया आश्वासन

Wed, 16 Sep 2026 02:13 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:13 AM IST
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Employees' protest outside Sukhmani Group continues; Tehsildar gives assurance
डेराबस्सी। सुखमनी ग्रुप द्वारा नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी, किसान और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि ग्रुप के गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। डेराबस्सी के तहसीलदार ने शुक्रवार तक मामले के समाधान का भरोसा दिया है।
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वक्ताओं ने बताया कि पीड़ित कर्मचारी पिछले छह माह से इन्साफ की मांग कर रहे हैं। भीषण गर्मी और बारिश में भी उन्होंने टेंट में रहकर अपना संघर्ष जारी रखा। मामले का लंबे समय से समाधान न होने के कारण गांवों में भी रोष बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में किसान भी धरने में पहुंचकर कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने अब तक एक बार भी पीड़ित कर्मचारियों की सुध नहीं ली। संघर्ष के दौरान कर्मचारियों के परिवारों और स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों ने भी उनका साथ दिया है। धरने में बीकेयू लाखोवाल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह अमलाला सहित कई लोग मौजूद रहे। मंगलवार को डेराबस्सी के तहसीलदार धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। तहसीलदार ने शुक्रवार तक मामले का समाधान करने का प्रयास करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से तय समय तक इंतजार करने का एलान किया।
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