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Mohali News: फ्लाईओवर पर कर्मचारी से लूट, सोने की चेन और पांच हजार रुपये छीने

Sat, 12 Sep 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:59 AM IST
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Employee robbed on flyover; gold chain and five thousand rupees snatched
जीरकपुर। ढकोली फ्लाईओवर पर एक निजी कंपनी के कर्मचारी को चार युवकों ने घेरकर लूट लिया। लुटेरे सोने की चेन और पांच हजार रुपये नकद छीनकर भाग गए। विरोध करने पर पीड़ित पर नुकीली चीज और डंडे से हमला भी किया। ममता एनक्लेव ढकोली निवासी मुनीश बिंद्रा (48) नोएडा स्थित एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर की सुबह करीब 4:30 बजे वह ऑटो का इंतजार कर रहे थे।
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इसी दौरान पंचकूला हाईवे पर स्थित फ्लाईओवर पर चार अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर आए। आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और डेढ़ तोले की सोने की चेन झपट ली। मुनीश के शोर मचाने पर एक आरोपी ने उनके सिर पर नुकीली वस्तु से वार किया। दूसरे ने डंडे से दाहिने पैर पर हमला किया और पांच हजार रुपये भी लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मोटरसाइकिल पर भाग गए। मुनीश बिंद्रा ने पुलिस को बताया कि वह आरोपियों को सामने आने पर पहचान सकते हैं। लूटी गई चेन में दो सोने के लॉकेट भी थे, प्रत्येक करीब एक तोले का। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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