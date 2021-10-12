फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Elderly woman swindled out of 9 lakh after being threatened with implication in a money laundering case

Mohali News: मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने का डर दिखाकर बुजुर्ग महिला से ठगे नौ लाख

Sat, 10 Oct 2026 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Elderly woman swindled out of 9 lakh after being threatened with implication in a money laundering case
मोहाली। साइबर ठगों ने फेज-4 निवासी 76 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर नौ लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर महिला को डिजिटल अरेस्ट करने का डर दिखाया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

आधार कार्ड दिखाकर जीता भरोसा, परिवार को जेल भेजने की धमकी

शिकायतकर्ता रुपिंदरपाल कौर के अनुसार, 25 अगस्त को अलग-अलग नंबरों से वीडियो कॉल आई। आरोपियों ने उनका आधार कार्ड दिखाकर कहा कि संदीप कुमार नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में 70 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है और इसका 10 प्रतिशत कमीशन उनके खाते में आया है। आरोपियों ने परिवार को जेल भेजने की धमकी देकर बैंक खातों और संपत्ति की जानकारी भी ले ली।
विज्ञापन


एफडी तुड़वाकर नौ लाख रुपये करवाए ट्रांसफर

आरोपियों के दबाव में महिला ने बैंक ऑफ इंडिया के एनआरआई खाते में जमा नौ लाख रुपये की एफडी तुड़वाकर पांच सितंबर को आरटीजीएस के माध्यम से यस बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपियों ने गोल्ड लोन लेने और सोना बेचने के लिए भी दबाव बनाया। महिला ने 15.68 लाख रुपये का गोल्ड लोन लिया, लेकिन यह रकम आरोपियों के बताए खाते में ट्रांसफर नहीं की। बाद में उनके कहने पर कल्याण ज्वेलर्स में सोना भी बेच दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


बेटे को बताई आपबीती, पुलिस ने दर्ज किया केस

महिला ने बाद में अपने बेटे गुरवीर सिंह को पूरी घटना बताई। इसके बाद साइबर क्राइम कार्यालय फेज-4 में शिकायत दर्ज करवाई गई। जांच अधिकारी गौरव बैंस सिंह ने बताया कि पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस संबंधित मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed