Mohali News: ईको सिटी-3 को मिली पर्यावरण प्राधिकरण की मंजूरी, जल्द नौ गांवों की 716 एकड़ जमीन पर बसेगा शहर

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गमाडा की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, ईको सिटी-3 को न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र के नौ गांवों में विकसित करने की योजना है। इनमें रसूलपुर, सलामतपुर, ढोड़े माजरा, तकीपुर, राजगढ़, माजरा, करतारपुर, कंसाला और होशियारपुर की करीब 716 एकड़ जमीन शामिल हैं। परियोजना में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के विकास की योजना है। ईको सिटी-3 को न्यू चंडीगढ़ के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर्यावरण मंजूरी मिलने से परियोजना की नियामकीय प्रक्रिया में अहम पड़ाव पूरा हुआ है। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि निर्माण कार्य पूरी तरह शुरू हो गया है या सभी विकास कार्यों की समय सीमा तय हो गई है। आगे की प्रगति परियोजना की अन्य आवश्यक मंजूरियों, विकास कार्यों और गमाडा की कार्ययोजना पर निर्भर करेगी।ड्रॉ से मिलेंगे आवासीय प्लॉट, काॅमर्शियल संपत्तियों की होगी नीलामीन्यू चंडीगढ़ की ईको सिटी-3 परियोजना में आवासीय भूखंडों का आवंटन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, जबकि व्यावसायिक संपत्तियों की खुली नीलामी होगी। परियोजना में जमीन देने वाले किसानों और भूमि मालिकों के लिए गमाडा की भूमि पूलिंग नीति लागू की गई है। इसके तहत भूमि मालिकों की भागीदारी से परियोजना को विकसित करने की योजना है। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के विकास की आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में गमाडा की कई विकास परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है। ईको सिटी-3 के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, जबकि ईको सिटी-4 के लिए भी करीब 526 एकड़ जमीन पर आवासीय टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया पर भी गमाडा काम तेजी से कर रहा है।न्यू चंडीगढ़ में विकसित होंगी आधुनिक टाउनशिपन्यू चंडीगढ़ में गमाडा की ईको सिटी-3 और ईको सिटी-4 परियोजनाओं से शहरी विकास को विस्तार देने की योजना है। इसमें लो-डेंसिटी आवासीय टाउनशिप, बड़े आकार के प्लॉट, चौड़ी सड़कें और भूमिगत उपयोगिता सेवाएं जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रस्तावित हैं। दोनों परियोजनाओं से न्यू चंडीगढ़ में आवासीय और बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।ईको सिटी-3 के लिए पर्यावरण की मंजूरी मिलना परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पर्यावरण संबंधी निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए आगामी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। - रोहित जिंदल, एलएसी, गमाडा