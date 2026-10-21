Mohali News: रावण दहन कर मनाया दशहरा, गायकों के गीतों ने बांधा समा

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जीरकपुर-डेराबस्सी-खरड़-कुराली-नयागांव। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व लोहगढ़, भबात, बलटाना और गांव छत में धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोहों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रावण दहन के साथ ही पूरा क्षेत्र उत्सव के रंग में रंग गया। इसके अलावा डेराबस्सी, खरड़, कुराली और नयागांव में भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोहगढ़ में शेर-ए-पंजाब यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने स्काइनेट एनक्लेव के पास खुले मैदान में दशहरा समारोह आयोजित किया। यहां पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला ने अपने गीतों से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोग उनकी प्रस्तुतियों पर झूमते नजर आए। इस स्थान पर रावण का दहन भी किया गया। वहीं, लोहगढ़ पार्क के सामने स्थित दशहरा ग्राउंड में भी पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां पंजाबी गायक रंधावा ब्रदर्स ने अपनी गायकी से समा बांधा। दर्शकों ने गीत-संगीत का खूब आनंद लिया।गांव भबात में भी रही धूमभबात गांव के खेल स्टेडियम में आयोजित दशहरा समारोह में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहां रावण के पुतले का दहन किया गया। लोगों ने उत्साह के साथ पर्व मनाया। इसी तरह बलटाना में कालका-शिमला हाईवे स्थित कलगीधर मार्केट में दशहरा समारोह आयोजित हुआ। यहां भी रावण दहन देखने के लिए लोग एकत्र हुए। इसके अलावा गांव छत में भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां आयोजित मेले में भारी भीड़ उमड़ी। चारों क्षेत्रों में लोगों ने पारंपरिक उत्साह के साथ दशहरा मनाया और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।