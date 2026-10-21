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Mohali News: डेराबस्सी में धूमधाम से मना दशहरा, गायक जैली की प्रस्तुति ने बांधा समां

Wed, 21 Oct 2026 01:26 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:26 AM IST
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Dussehra celebrated with great enthusiasm in Derabassi, singer Jelly's performance enthralled the audience.
रावण दहन देखने उमड़ी भीड़, पंजाबी गीतों पर झूमे दर्शक
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संवाद न्यूज एजेंसी
डेराबस्सी। डेराबस्सी में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रामलीला मैदान, त्रिवेदी कैंप और गुलाबगढ़ रोड सहित कई स्थानों पर समारोह आयोजित हुए। रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण पंजाबी गायक जैली की प्रस्तुति रही। उन्होंने ‘रुमाल’, ‘जाण-जाण’, ‘ढोला’ और ‘नैणा दी गोली’ जैसे लोकप्रिय गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी प्रस्तुति पर लोगों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। रावण दहन के दौरान जय श्रीराम के जयकारे गूंजे। लोगों ने परिवार सहित पर्व मनाया और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।
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